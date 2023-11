Dzisiaj Sejm wznowi obrady. Emocje znów sięgną zenitu?

We wtorek w samo południe Sejm wznowi przerwane w ubiegłym tygodniu obrady pierwszego posiedzenia nowej kadencji. Z harmonogramu dostępnego na stronie internetowej Sejmu wynika, że posłowie zajmą się wyborem składów osobowych komisji sejmowych, w tym Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Etyki Poselskiej i Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Wybiorą także członków Trybunału Stanu.

Rozmowy na temat podziału komisji zakończyły się wczoraj. – Jest rzeczą naturalną, że rządząca koalicja będzie miała większość w prezydiach większości komisji –powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński. Szef klubu KO Borys Budka stwierdził natomiast, że Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 6 lub 7 przewodniczących.

W środę na posiedzeniu plenarnym odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy ws. refundacji in vitro. Ma to być jedyny rozpatrywany tego dnia projekt, ale jak stwierdził Kierwiński, "bardzo możliwe, że porządek obrad zostanie rozszerzony o kolejne punkty, weryfikujące to, co władza pisowska robiła przez ostatnie lata".



W kuluarach mówi o uchwałach unieważniających wybór trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego (tzw. dublerów) i powołaniu pierwszych komisji śledczych.