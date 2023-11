Majątki małżonków polityków będą jawne? Tusk liczy na ponadpartyjne poparcie

– Mam nadzieję, że tutaj będzie można liczyć na solidarność wszystkich ugrupowań, bo to jest obiektywnie w interesie całej klasy politycznej, aby te spekulacje wreszcie przestały funkcjonować – powiedział szef Platformy Obywatelskiej, który jest kandydatem przyszłej koalicji na stanowisko premiera.

Majątki współmałżonków polityków będą jawne?

Projekt ustawy dotyczący ujawniania majątku małżonków przedstawicieli władz państwowych i lokalnych pojawił się już na stronie Sejmu. Złożyli go posłowie Koalicji Obywatelskiej.

Projekt zakłada, że informacje o majątku odrębnym małżonków będą „podlegać ujawnieniu w oświadczeniach majątkowych”. Przepisami objęci będą: prezydent, marszałkowie i wicemarszałkowie Sejmu i Senatu, premier, wicepremierzy, ministrowie, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, członkowie zarządów powiatów i województw, a także posłowie i senatorowie.

Tusk powiedział, że termin „czyste ręce" – jak potocznie określana jest propozycja – dobrze oddaje charakter projektu. – Jestem przekonany, że przetnie to spekulacje i tak naprawdę jest w interesie wszystkich polityków – powiedział lider PO.

Trzy komisje śledcze ruszą w 2023 roku

Podczas konferencji prasowej lider Koalicji Obywatelskiej przekazał także, że do końca roku prace rozpoczną co najmniej trzy komisje śledcze, np. badająca aferę wizową, wybory kopertowe i kwestię użycia Pegasusa. –Nie muszę nikogo przekonywać, jak pilna to sprawa – stwierdził Tusk.

Polityk dodał, że "niewykluczone, że już w przyszły wtorek zostanie powołana komisja śledcza do tzw. wyborów kopertowych". Z kolei komisja ds. Pegasusa ma stanowić "wielkie ostrzeżenie dla wszystkich bez wyjątku, którym kiedykolwiek w głowie zaświta pomysł, żeby wykorzystywać państwo przeciwko obywatelom i przeciwko opozycji". – Mam nadzieję, że dzięki tej komisji śledczej nigdy tego typu zdarzenia już nie będą miały miejsca – mówił.

