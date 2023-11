Projekt ustawy ws. in vitro. Mastalerek zdradza, co zrobi prezydent

W środę w Sejmie zaplanowano pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o finansowaniu in vitro. Nakłada on na ministra zdrowia obowiązek opracowania, wdrożenia, zrealizowania i sfinansowania programu polityki zdrowotnej w zakresie leczenia niepłodności, obejmującego procedury medyczne wspomaganej prokreacji, w tym zapłodnienie pozaustrojowe.

Projekt o finansowaniu in vitro. Mastalerek o decyzji prezydenta

Szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek był pytany w Polsat News, czy Andrzej Duda podpisze ustawę o in vitro, jeśli projekt przejdzie w parlamencie. Według niego "prezydent rozumie problem i będzie za refundacją".

– Znając prezydenta Dudę, według mojej wiedzy, nie będzie on blokował takiego projektu, ale oczywiście musi zobaczyć ostateczną wersję na biurku. Co do samej zasady, nie będzie tego blokował – oświadczył Mastalerek.

Kosiniak-Kamysz: Już w środę zmienimy jedną z pierwszych decyzji rządu PiS

Zapis o dofinansowaniu in vitro znalazł się w umowie koalicyjnej, podpisanej 10 listopada przez Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę (PSL i Polska 2050) oraz Nową Lewicę. "Państwo zapewni szczególne wsparcie dla par planujących rodzicielstwo poprzez finansowanie procedury in vitro oraz pełen dostęp do bezpłatnych badań prenatalnych" – czytamy w dokumencie.

"Jedną z pierwszych decyzji rządu PiS było zlikwidowanie dofinansowania programu in vitro. Zmienimy to już w najbliższą środę i przywrócimy szansę na szczęście tysiącom polskich rodzin!" – napisał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz na portalu X (dawniej Twitter) w poniedziałek.

Przewodniczący PO Donald Tusk mówił wczoraj na konferencji prasowej w Sejmie, że "żaden inny projekt nie zyskał tak entuzjastycznej i wspólnej intencji, by go przeprowadzić jak najszybciej".

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział wcześniej, że kwestia in vitro znajdzie się w Dekalogu Polskich Spraw, który jest zbiorem propozycji programowych nowego rządu, tworzonego przez premiera Mateusza Morawieckiego w ramach misji powierzonej mu przez prezydenta w tzw. pierwszym kroku konstytucyjnym.

Projekt dotyczący finansowania procedury in vitro będzie pierwszą ustawą rozpatrywaną przez nowy Sejm, wyłoniony w wyborach 15 października. Na program pomocy dla par borykających się z niepłodnością rocznie ma być przeznaczone co najmniej 500 mln zł.

