Prowadzi "Szkło kontaktowe" w TVN24, została "Warszawianką Roku 2023"

"Głosami mieszkanek i mieszkańców Warszawianką Roku 2023 została dr Katarzyna Kasia! Filozofka, wykładowczyni, publicystka, matka, aktywistka i dziennikarka. Kobieta, która przekonuje, że zmiana zaczyna się od słowa. A jej słowa są głośno słyszalne" – napisał na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wiceszef PO nie kryje, iż tegoroczna edycja konkursu ma dla niego szczególnie znaczenie – z powodu wyniku wyborów parlamentarnych. "Tegoroczna edycja plebiscytu odbyła się w wyjątkowym czasie. W momencie, w którym głos kobiet w całym kraju, a szczególnie w Warszawie wybrzmiał niesamowicie mocno i pozwolił całkowicie odwrócić kierunek zmian w Polsce. Jestem przekonany, że na kobiety w całej Polsce czekają lepsze czasy. Czasy poszanowania ich godności, respektowania ich prawa i liczenia się z ich zdaniem. Serdecznie gratuluję zwyciężczyni i wszystkim nominowanym! Warszawiankom i warszawiakom dziękuję za Wasze zaangażowanie i oddane głosy w plebiscycie!" – wskazuje Trzaskowski.

"Warszawianka Roku" to plebiscyt, który ma na celu uhonorowanie kobiety, która swoją działalnością społeczną lub zawodową w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju i promowania Warszawy. W ubiegłym roku tytuł zdobyła Małgorzata Szumowska, szefowa Fundacji Centrum Edukacji Niewidzialna.

"Prawa kobiet są prawami człowieka"

Tegoroczna laureatka Katarzyna Kasia to filozof i publicystka. Od kwietnia 2019 występuje jako komentatorka w programie TVN24 "Szkło Kontaktowe", a w lutym 2020 r. dołączyła do grona prowadzących. Jest felietonistką "Newsweeka" oraz "Kultury Liberalnej".

– Jestem bardzo przejęta, bardzo się cieszę i przyjmuję to zobowiązanie. Przede wszystkim chciałam podziękować, że mogłam się znaleźć w gronie tak wspaniałych kobiet. Bardzo dziękuję wszystkim paniom, że mogłyśmy się spotkać w ramach plebiscytu. To jest dla mnie zaszczyt. Będę pamiętać, że byłam tutaj z wami – mówiła Kasia podczas gali wręczenia tytułu. Zwracając się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, stwierdziła: – Panie prezydencie, jestem przekonana, że warszawska Syrenka ma ten miecz nie od parady i wierzę, że wykorzysta go dobrze po to, by Warszawa była miastem, w którym prawa kobiet są prawami człowieka i są szanowane.

