Awantura w KRS. Gasiuk-Pihowicz wezwała policję

Kamila Gasiuk-Pihowicz twierdzi, że sędzia Maciej Nawacki skierował do niej groźby w trakcie posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. Jak donosi Interia, funkcjonariusze pojawili się na miejscu obrad KRS.

"Nawacki w trakcie przerwy neoKRS skierował wobec mnie groźby. Mam na to świadków. Wezwałam Policję. Oczyścimy wymiar sprawiedliwości z tego typu ludzi" – napisała poseł w mediach społecznościowych [pisownia oryginalna].

Według doniesień mediów, Nawacki miał powiedzieć do polityk: "Odszczeka to pani, wcisnę to pani w gardło". Senator Krzysztof Kwiatkowski potwierdził, że był świadkiem wypowiedzenia takich słów przez sędziego. Swoje oświadczenie wpisał do protokołu z posiedzenia Rady.

– Sędzia to odwaga. Czy pan odpowie na pytanie, czy wypowiedział pan te słowa do posłanki Gasiuk-Pihowicz? – zapytał Nawackiego poseł Trzeciej Drogi Tomasz Zimoch? Według relacji Onetu, sędzia stwierdził, że "nie będzie się do tej kwestii odnosił".

Spór o KRS

We wtorek rozpoczęło się pierwsze posiedzenie Krajowej Rady Sądownictwa z nowymi przedstawicielami Sejmu, których wybrano na posiedzeniu w zeszłym tygodniu. To Kamila Gasiuk-Pihowicz i Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Zimoch z Polski 2050 oraz Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy.

– My z tego miejsca wzywamy tych 15 nielegalnych członków do tego, aby ustąpili. Kadencja tej piętnastki nie jest chroniona w żaden sposób konstytucją, bo zostali wybrani przy jej złamaniu. Całą Radę natomiast wzywamy do tego, aby zaprzestała swoich działań mających na celu przeprowadzanie konkursów na stanowiska sędziowskie – mówiła Gasiuk-Pihowicz na konferencji prasowej przed siedzibą KRS.

– Dni neo-KRS są policzone. Dzisiaj początek końca neo-KRS – dodała Gasiuk-Pihowicz.

