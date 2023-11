Dopiero został powołany na stanowisko. Nowy rząd go odwoła?

"Piotr Patkowski, prezes. Powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego z dniem 11 listopada 2023 r. Od 16 kwietnia 2020 r. do 10 listopada 2023 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów i Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych" – czytamy na stronie PANA.

PANA to instytucja, która od 1 stycznia 2020 r. pełni rolę organu nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi. Zastąpiła Komisję Nadzoru Audytowego. Urząd ma duże uprawnienia, bo może m.in. pozbawić firmę audytorską możliwości badania sprawozdań finansowych.

Domański sugeruje dymisję

Nadzór nad działalnością PANA sprawuje minister finansów, między innymi poprzez powoływanie i odwoływanie organów PANA, nadanie jej statutu oraz zatwierdzanie planu finansowego oraz sprawozdania finansowego – wskazano na stronie Agencji.

Z tego powodu, typowany na przyszłego ministra finansów poseł PO Andrzej Domański, został zapytany o przyszłość Patkowskiego. Portal money.pl poprosił polityka o komentarz do swoich ustaleń. "Tymczasem z zebranych przez nas informacji i opinii prawnej ekspertki wynika, że Patkowski nie spełnia wymogów, by sterować PANA. Biegli rewidenci, którzy rozmawiali z dziennikarką money.pl, są pełni obaw, że wiedza pozyskana w agencji zostanie wykorzystana jako narzędzie do walki politycznej, co jeszcze bardziej zwiększy presję na nich" – czytamy.

– Przepisy regulujące, kto może być prezesem PANA, jednoznacznie wskazują, że powinna być to osoba, która posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad wykonywaniem zawodu biegłego rewidenta. Sprawdzimy, czy pan Patkowski mógł objąć to stanowisko, oraz czy nie doszło do złamania prawa przy jego powołaniu – stwierdził Andrzej Domański. Dodał: – Jeżeli prawo zostało złamane, zostaną naturalnie wyciągnięte konsekwencje. Rewidenci i audytorzy są kluczowi dla obrotu gospodarczego, a nadzór nad nimi powinna sprawować osoba z dużym doświadczeniem.

