Wybory 2024. Trzecia Droga, Lewica i ruchy miejskie stworzą koalicję?

Przedstawiciele Miasto Jest Nasze, Lewicy oraz Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) podpisały wstępną deklarację ideową. Znalazły się w niej postulaty związane m.in. z transportem miejskim oraz polityką mieszkaniową.

– Chcemy być realną alternatywą dla PO i PiS, dlatego rozmawiamy o koalicji wyborczej z wieloma środowiskami i partiami – powiedział w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Jan Mencwel z Miasto Jest Nasze.

Kandydat na prezydenta Warszawy

Według medialnych doniesień, możliwa jest wspólna lista aktywistów miejskich oraz polityków Lewicy i Polski 2050 w wyborach do Rady Warszawy i rad dzielnic, a także wspólny kandydat na prezydenta stolicy, którym najprawdopodobniej byłby Jan Mencwel. – Jeśli uzyskam poparcie rodzącej się koalicji, to pójdę wraz z zespołem mieszkańców, aktywistów, doświadczonych radnych i wsparciem ekspertów. Pójdziemy z hasłami tworzenia bardziej przyjaznej Warszawy. Takiej, w której trochę zmienią się priorytety. Na przykład przy myśleniu o kształtowaniu przestrzeni postawimy na pierwszym miejscu pieszych – zapowiedział założyciel Miasto Jest Nasze.

Decyzja o koalicji ma zostać podjęta na początku stycznia.

Wybory samorządowe

Przyszłoroczne wybory samorządowe powinny się odbyć po 31 marca, ale nie później niż 23 kwietnia. Polacy wybiorą członków organów jednostek samorządu terytorialnego: rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także członków rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r., kadencja wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast została wydłużona do pięciu lat. Wcześniej były to cztery lata. Poprzednie wybory samorządowe w Polsce odbyły się 21 października 2018 r. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, termin kolejnych wyborów przypadał na jesień 2023 r. W związku z wyborami parlamentarnymi 15 października, w 2022 r. władze państwowe zdecydowały o wydłużeniu kadencji samorządów do 30 kwietnia 2024 r.

