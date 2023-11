Polska ma nowego ambasadora na Ukrainie. Prezydent wręczył listy uwierzytelniające

Jak informuje Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda spotkał się w poniedziałek z czterema polskimi dyplomatami, którzy wkrótce wyjadą pełnić misje poza granicami kraju.

Listy uwierzytelniające z rąk prezydenta otrzymali: Jarosław Guzy – ambasador RP na Ukrainie, Andrzej Jasionowski – ambasador RP w Bośni i Hercegowinie, Jan Pawelec – ambasador RP w Republice Angoli oraz Aleksander Surdej – ambasador RP w Socjalistycznej Republice Wietnamu.

Pod koniec października wszyscy czterej nowi ambasadorowie otrzymali nominacje z rąk ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua.

Nowy ambasador RP na Ukrainie. Kim jest Jarosław Guzy?

Nowy ambasador Polski na Ukrainie Jarosław Guzy to socjolog i historyk, który w ostatnich latach pełnił funkcję eksperta do spraw polityki międzynarodowej w Polskiej Agencji Prasowej.

W latach 90. sprawował stanowisko doradcy ministra obrony narodowej i należał do Ruchu dla Rzeczpospolitej. Od 1996 r. jest członkiem Rady do spraw Współpracy z Regionem Azji i Pacyfiku, a od 1999 r. należy do Rady Polskiego Klubu Atlantyckiego.

W okresie opozycji antykomunistycznej był internowany w Darłówku i na Białołęce. Odbył studia na Yale University i staż w Kongresie USA.

Prywatnie jest mężem Agnieszki Romaszewskiej-Guzy, szefowej telewizji Biełsat. "No to Jarek do Kijowa... A ja w nowym charakterze ambasadorowej w Kijowie i w Warszawie w charakterze słomianej wdowy – Dyrektorki-Matki" – napisała Romaszewska-Guzy na swoim profilu na Facebooku.

Jarosław Guzy zastąpi Bartosza Cichockiego, który kończy swoją czteroletnią misję w roli ambasadora RP na Ukrainie. Cichocki był jedynym ambasadorem, który pozostał w Kijowie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, rozpoczętej 24 lutego 2022 r.

