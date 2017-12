Politycy PiS: Posłowie PO odpowiadają za działania Komisji Europejskiej

Beata Mazurek oskarżyła polityków PO o donoszenie na własny kraj.

– Za uruchomienie art. 7 trzeba podziękować politykom Platformy. To na nich spoczywa odpowiedzialność za uruchomienie tego artykułu. Okazuje się że donoszenie na własny kraj jest skuteczne. To nie jest artykuł który uderza w PiS. To artykuł który może uderzać w Polskę i Polaków – podkreśliła Beata Mazurek na briefingu.

Mazurek zaznaczyła, że sprawa praworządności w Polsce nie jest rozpatrywana w sposób merytoryczny i posiada charakter wyraźnie polityczny.

– To decyzja polityczna, która nie ma nic wspólnego z rzekomym zagrożeniem praworządności w Polsce. Jesteśmy podmiotem i wreszcie prowadzimy taką politykę, że artykułujemy swoje potrzeby, swoje oczekiwania i bronimy swoich praw – zaznaczyła.

Na 2 godziny przed ogłoszeniem decyzji Komisji, podobne zdanie wyraził wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński.

– Jeśli dla opozycji jest to "broń atomowa", to jak nazwać tych co skamlą, by jej wobec Polski użyć? Pamiętajmy jednak, że w UE nie jesteśmy żadnym petentem – mówił.

