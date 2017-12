Tusk: Polska ustawiła się bokiem do całego Zachodu. To świadomy wybór PiS

Przewodniczący Rady Europejskiej odniósł się do dzisiejszej decyzji Komisji w sprawie uruchomienia art. 7 Traktatu UE.

– Uważam że miejsce Polski jest w UE i na politycznym Zachodzie, a nie Wschodzie. Ta decyzja to tak naprawdę decyzja wynikająca z głębokiej zmiany jaką zaproponowała większość parlamentarna z PiS i rząd PiS. Zmiany polegającej na tym że władza będzie ponad prawem, a nie prawo ponad władzą. Nie mówię tego aby w jakikolwiek sposób dyskredytować działania polskiego rządu. To ich świadomy wybór – podkreślił były premier.

Tusk zaznaczył, że nie sądzi, aby zmiana premiera cokolwiek zmieniła w polskiej polityce, gdyż prawdziwym architektem działań polskiego rządu wciąż pozostaje Jarosław Kaczyński, który doprowadza do izolacji Polski.

– Polska ustawiła się bokiem do całej UE czy szerzej do całego Zachodu w rozumieniu politycznym (…) Obawiam się że to świadome ustawienie Polski co najmniej w poprzek, a obawiam się że być może obok UE. Dlatego ten dzień jest tak smutny – powiedział.

