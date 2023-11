"Pogoń" dziennikarzy za prezesem PiS. "To nie są dobre obyczaje"

Krótkie nagranie, na którym dziennikarze usiłują porozmawiać z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, udostępnił na portalu X reporter Wirtualnej Polski. Na wideo widać, jak grupa przedstawicieli mediów biegnie za Jarosławem Kaczyńskim, który ewidentnie nie chce udzielić wywiadu.

– To nie jest moment do udzielania wywiadów – powiedział Kaczyński, pytany między innymi o datę wygłoszenia przez Mateusza Morawieckiego expose. Dziennikarzy wykrzykiwali też pytania o to, dlaczego nie pojawił się na uroczystości zaprzysiężenia nowego rządu, która odbyła się w poniedziałek w Pałacu Prezydenckim. – Proszę państwa, wybaczcie, ale to naprawdę nie są dobre obyczaje, żeby w ten sposób postępować – opowiedział Kaczyński.

W poniedziałek w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia rządu Mateusza Morawieckiego. Opinii publicznej zaprezentowano skład nowego gabinetu. Polityk otrzymał od prezydenta Andrzeja Dudy misję sformowania rządu w pierwszym kroku konstytucyjnym. Arytmetyka sejmowa wskazuje jednak na to, że w połowie grudnia, w ramach drugiego kroku konstytucyjnego, wyłoniony zostanie gabinet Donalda Tuska.

O exposé premiera Morawieckiego był pytany Piotr Müller, dotychczasowy rzecznik rządu. Polityk stwierdził, że najprawdopodobniej będzie to za niemal dwa tygodnie – 11 grudnia.

– To będzie prawdopodobnie w tym końcowym terminie 2-tygodniowym, który wynika z konstytucji, wtedy premier przedstawi exposé, czyli to jest poniedziałek za 2 tygodnie. Zapewne tak, 11 grudnia, ale zobaczymy. To jest też do ustalenia w rozmowie z marszałkiem Hołownią, który mam nadzieję, spotka się z premierem, chociażby w zakresie omówienia ustaw, które rząd przedstawił i przedstawimy w ciągu 2 tygodni – stwierdził Piotr Müller w rozmowie z Polsat News.

