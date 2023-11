Rzecznik PiS: Doszło do kompromisu minister Gembickiej z rolnikami na granicy

We wtorek na przejście graniczne w Medyce udała się minister rolnictwa Anna Gembicka. Niedawno do protestu transportowców dołączyli bowiem rolnicy. – Po rozmowach minister Anny Gembickiej doszło do kompromisu. Chodzi o wsparcie dla producentów rolnych w zakresie chociażby kredytów obrotowych czy dopłat do zbóż. Jest porozumienie w tej sprawie i to cieszy – mówił Rafał Bochenek w RMF FM.

– Doszło do jakiegoś rodzaju kompromisu, jeżeli chodzi o różnego rodzaju rozwiązania i wsparcie dla producentów rolnych (...). I te rozwiązania zostały zaprezentowane wczoraj. Z tego co wiem, jest jakieś wstępne porozumienie – wskazał rzecznik PiS.

W poniedziałek rolnicy z organizacji "Oszukana wieś" rozpoczęli całodobową blokadę przejścia granicznego w Medyce. Blokada, stanowiąca wyraz sprzeciwu wobec wwozu ukraińskiego zboża do Polski, ma potrwać do 3 stycznia.

Bochenek przekazał, że w środę na granicę polsko-ukraińską ma się udać minister infrastruktury Alvin Gajadhur, aby podjąć rozmowy z prowadzącymi od kilku tygodni protest transportowcami.

Gembicka na granicy

"Pewnymi problemami trzeba zająć się teraz, na inne trzeba rozwiązań systemowych. Dziękuję za dzisiejsze rozmowy – telefoniczne i na żywo, które odbyłam z rolnikami i analitykami. Przede mną powrót z Medyki do Warszawy, a od rana kolejne działania" – napisała na portalu X minister Gembicka.

– Wystąpiłam do unijnego komisarza Valdisa Dombrovskisa o spotkanie, w których wzięliby udział również protestujący rolnicy i przewoźnicy. Nie zgadzamy się, by oskarżać ich o blokowanie pomocy humanitarnej na granicy – mówiła minister podczas konferencji prasowej. – Będziemy walczyć na forum unijnym o rozwiązania, których domagają się rolnicy. Rolnicy z Podkarpacia zgłosili trzy postulaty: dopłaty do skupu kukurydzy, utrzymanie podatku rolniczego na poziomie tegorocznym oraz kontynuowanie kredytów płynnościowych – wskazała Gembicka.

We wtorek szefowa MRiRW opublikowała listę ponad 60 podmiotów, które sprowadzały zboże z Ukrainy.

