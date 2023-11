Kolejna przepychanka słowna w Sejmie. "Nie Jay-Z, tylko gen Z"

Rano głos z mównicy sejmowej zabrał poseł Polski 2050 Adam Gomoła, najmłodszy poseł obecnej kadencji. Parlamentarzysta podjął temat kosztów życia osób młodych. – Według raportu Portfel Studenta, przygotowanego przez Związek Banków Polskich w 2016 r., gdy PiS obejmował rządy, średni koszt miesięczny życia studenta wynosił 1,5 tys. zł – zaznaczył Adam Gomoła. – W ostatnim roku państwa rządów... – chciał kontynuować, ale z ław poselskich podniosły się okrzyki.

– Co i rusz słyszę uwagi pod adresem mojego wieku, a ja przy zachowaniu posłów czuję się, jakby to były klasy 1-3 w podstawówce – stwierdził Gomoła, prosząc o interwencję marszałka.

Jay Z i gen Z

– Uwagi pod adresem wieku są niestosowne. Natomiast pana posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy, którą mamy za chwilę przegłosowywać – wskazał Szymon Hołownia. Sejm zajmował się bowiem kwestią handlu w Wigilię.

Poseł Polski 2050 chciał mówić dalej, ale za chwilę znowu głos zabrał marszałek. – Nie Jay-Z, tylko gen Z, panie pośle Kaleta. Tak, to są jednak dwa różne zjawiska – zwrócił się wyraźnie rozbawiony Hołownia do Piotra Kalety z PiS.

Mówiąc o "gen Z" Adam Gomoła miał na myśli "pokolenie Z", czyli ludzi urodzonych od roku 1995 do roku 2012. Z kolei Szymon Hołownia zwrócił więc uwagę posłowi Piotrowi Kalecie, że nie chodzi o amerykańskiego rapera występującego pod pseudonimem Jay-Z.

Poseł Gomoła skomentował całą sytuację w mediach społecznościowych. "Bardzo mi miło, że wiele osób usłyszało dziś o tak wydawałoby się popularnym określeniu jak 'Gen Z'. Przy okazji PiS dowiedział się, że średni koszt życia studentów w Polsce za ich rządów wzrósł z 1,5k do prawie 4k miesięcznie. To dlatego młodzi poszli tak licznie do wyborów i odsunęli PiS od władzy" – ocenił parlamentarzysta Polski 2050.

