Zaskakujący zwrot ws. "lex Tusk". Komisja będzie badać rosyjskie wpływy w czasach PiS?

Informację podał portal Wirtualna Polska. Jak czytamy, "Sejm odwoła jej członków, ale sejmowa większość planuje w przyszłości powołanie nowych. Komisja ma badać m.in. rosyjskie wpływy w czasach rządów PiS".

– Decyzja koalicjantów jest taka, że komisji nie rozwiązujemy. Będziemy ją w przyszłości uzupełniali, żeby mogła ona normalnie funkcjonować – przekazał WP Krzysztof Gawkowski z Lewicy, który w rządzie Donalda Tuska ma być wicepremierem i ministrem cyfryzacji.

– Sami chcieli powołania tej komisji, więc nie powinni protestować – tak o PiS mówi anonimowy polityk PO.

Szykuje się audyt

Po odwołaniu obecnych członków komisji ds. badania rosyjskich wpływów, nowa większość ma zamiar przeprowadzić szczegółowy audyt. "Sprawdzone mają być wydatki i to, czy jej członkowie w ogóle pracowali. Choć do tej pory najbardziej prawdopodobnym scenariuszem było niepowoływanie nowych członków i zamrożenie jej płac, to koalicjanci zmienili zdanie w tej sprawie" – czytamy.

– Trzeba zmienić członków komisji ds. badania wpływów rosyjskich i to zrobimy, bo ta komisja de facto nie działała. Ludzie brali pieniądze, a sprawy nie posuwały się do przodu. Komisji jednak nie zamykamy. Ona powinna dalej funkcjonować. Powinniśmy uzbroić ją w fachowców, którzy zajmą się wyjaśnianiem, czy przez osiem ostatnich lat wpływy rosyjskie były pielęgnowane, czy ktoś z nimi walczył. Ja jestem przekonany o tym, że wpływy rosyjskie w Polsce rosły i trzeba to zbadać – wskazuje Gawkowski.



Komisja ds. badania rosyjskich wpływów

31 maja weszła w życie ustawa o powołaniu komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. 2 czerwca prezydent Andrzej Duda złożył w Sejmie projekt nowelizacji tej ustawy. Uchwalono ją 16 czerwca, a 28 czerwca posłowie odrzucili sprzeciw Senatu do noweli. Głowa państwa podpisała nowelizację 31 lipca. Komisja ma tylko prawo uznać, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym.

30 sierpnia na członków komisji zostali powołani: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz (przewodniczący), doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Józef Brynkus, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.

