Giełda reaguje na zapowiedzi KO. Wartość Orlenu o 5 mld zł w dół

W ostatnim czasie powróciła kwestia zamrożenia cen energii. Koalicja złożona z KO, Trzeciej Drogi oraz Lewicy chce, aby to Orlen pokrył zamrożenie cen energii. Koszt takiego rozwiązania został wyceniony na 15 mld złotych.

"Posłowie większościowej koalicji uzgodnili projekt ustawy o cenach energii, farmach wiatrowych i specjalnej składce, sięgającej blisko 15 mld zł, nałożonej na Orlen" – donosi serwis wysokienapiecie.pl.

Giełda reaguje, akcje Orlenu idą w dół

Giełda zdecydowanie zareagowała na te doniesienia i w środowe południe akcje Orlenu poszły ostro w dół – aż o 7,3 proc. i ich notowanie zeszło poniżej 60 zł.

To oznacza dla koncerny realne straty. Oto wartość rynkowa Orlenu, która we wtorek sięgała jeszcze ponad 75 mld zł, dzisiaj spadła już do zaledwie 69,6 mld zł. W zaledwie kilka godzin od początku sesji giełdowej wartość koncernu spadła zatem o 5,5 mld zł.

Danina jaką proponuje Koalicja Obywatelska oraz Polska 2050 pochłonęłaby około połowy rocznego zysków Orlenu (w ciągu 12 miesięcy, liczonych do września b.r. koncern zarobił 31 mld zł).

Skarb Państwa posiada 49,99 proc. akcji Orlenu, podczas gdy reszta należy do prywatnych inwestorów. Ustawa KO i PL2050 oznaczałaby zatem zabranie pieniędzy w połowie ze Skarbu Państwa, a w połowie prywatnym podmiotom.

Projekt PiS



Również PiS skierował do Sejmu projekt dotyczący zamrożenia cen energii w przyszłym roku, który został przyjęty przez rząd Mateusza Morawieckiego.



Rządowy projekt zakłada, że ceny z 2022 r. byłyby stosowane do limitu 3 MWh dla gospodarstw domowych, dla gospodarstw z osobą niepełnosprawną do 3,6 MWh, natomiast dla rolników i posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 4 MWh. Po przekroczeniu limitu obowiązywałaby cena maksymalna 693 zł/MWh.

