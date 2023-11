Atak hybrydowy Rosji. Polscy strażnicy graniczni pojadą do Finlandii

Polska Straż Graniczna poinformowała, że dwóch funkcjonariuszy SG rozpoczyna w środę służbę na granicy fińsko-rosyjskiej w ramach operacji Frontexu. W przyszłym tygodniu planowany jest wyjazd kolejnych dwóch strażników granicznych, tym razem w ramach misji doradczej.

"Na prośbę fińskich służb funkcjonariusze polskiej SG przedstawią system ochrony granicy polsko-białoruskiej, zarówno w kwestii rozwiązań technicznych (bariera), taktycznych, jak też regulacji prawnych, np. pod kątem współpracy SG z innymi służbami czy wojskiem w bezpośredniej ochronie granicy" – wyjaśniła Straż Graniczna w komunikacie.

Jak przekazano, podczas spotkania Komendanta Głównego SG gen. dyw. SG Tomasza Pragi oraz szefa fińskiej straży granicznej gen. broni Pasi Kostamovaara, strona fińska zwróciła się z prośbą o możliwość przyjazdu do Polski fińskich ekspertów, którzy chcieliby w praktyce poznać rozwiązania na granicy.

Finlandia. Atak hybrydowy Rosji

We wtorek szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera poinformował, że Finlandia wystosowała do Polski wniosek o sojusznicze wsparcie w kontekście ataku hybrydowego Rosji.

Z powodu napływu afrykańskich i azjatyckich migrantów Finlandia zamknie całą granicę z Rosją. Helsinki wskazują, że to reakcja na zorganizowane działanie Moskwy. Przez granicę fińsko-rosyjską dopuszczalny będzie tylko przewóz towarów.

Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Rosja "nie przyjmuje takich oskarżeń". Według niego, z przejść granicznych korzystają ci, którzy mają do tego prawo. Do jesieni tego roku rosyjska straż graniczna nie pozwalała na zbliżanie się do fińskiej granicy osobom, które nie posiadały dokumentów uprawniających do wjazdu do kraju. Sytuacja zmieniła się w październiku, kiedy przestano blokować wjazd osobom bez wiz.

