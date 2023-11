Sopot zmienia się w zabetonowany deweloperski kurort

Kulisy przebudowy sopockiego dworca PKP i bulwersujące wyceny atrakcyjnych miejskich gruntów.

Jak włodarze Sopotu kosztem mieszkańców, budżetu i kulturowego dziedzictwa zmieniają miasto w zabetonowany deweloperski kurort? Dlaczego w ramach rewitalizacji dworca PKP i przylegających do niego terenów miasto pozbyło się prawa do około 10.000 metrów kwadratowych gruntu, a jego wycena budziła poważne wątpliwości? Jak to możliwe, że miasto wydzierżawiło prywatnej spółce ponad 3 hektary w centrum tuż przy morzu za zdumiewająco niską kwotę 7300 zł miesięcznie? Jak doszło do tego, że prywatna osoba kupiła od miasta teren w zamian za budowę hali, i choć obiekt nie powstał, umowa sprzedaży nie została rozwiązana?

