"Do Rzeczy" drugim najbardziej opiniotwórczym tygodnikiem w październiku

IMM opublikował swoje najnowsze zestawienie najsilniejszych opiniotwórczo mediów w Polsce. W kategorii tygodników i dwutygodników "Do Rzeczy" zajęło drugie miejsce, ustępując jedynie "Vivie". Dwutygodnik skierowany do kobiet miał w październiku 563 cytowania (wobec 577 we wrześniu). "Do Rzeczy" było cytowane w ubiegłym miesiącu 529 razy (we wrześniu było to 455 wzmianek). Trzecie miejsce zajął "Wprost" z wynikiem 428 cytowań (we wrześniu – 351).

W pierwszej piątce znalazły się jeszcze "Tygodnik Solidarność" (381 cytowań) oraz "Newsweek" z wynikiem 220 wzmianek.

"Do Rzeczy" zajęło również ósme miejsce w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych, wyprzedzając "Wprost" i "Tygodnik Solidarność". Na podium znalazły się "Rzeczpospolita" z wynikiem 4238 cytowań, "Gazeta Wyborcza" ze 3713 wzmianek oraz "Fakt", który cytowano 2464 razy.

O czym pisaliśmy w październiku

W ubiegłym miesiącu pisaliśmy m.in. o potrzebie debaty nad pozostaniem Polski w Unii Europejskiej. Tekst Tomasza Cukiernika o konieczności opuszczenia UE wywołał lawinę komentarzy i sprowokował pytania o przyszłość nie tylko Polski, ale także samej UE.

Nasi publicyści wskazywali także na kontrowersje wokół trwającego Synodu o synodalności oraz analizowali wyborcze szanse Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami, które odbyły się 15 października. Natomiast po wyborczym rozstrzygnięciu "Do Rzeczy" pisało o przyczynach porażki PiS i planach politycznej zemsty opozycji.

Raport IMM

Analizę częstotliwości cytowań poszczególnych mediów przez inne media przeprowadzono na podstawie 71 202 przekazach pochodzących z monitoringu prasy, radia i telewizji oraz portali internetowych, w których pojawiały się cytowania ze wskazaniem nazwy mediów prasowych, serwisów internetowych, stacji radiowych i telewizyjnych lub tytuły ich programów. Badanie dotyczy okresu 1 – 31 października 2023 roku. Od 1 września br. Instytut Monitorowania Mediów rozszerzył próbę badawczą źródeł mediowych o ponad 40 stacji telewizyjnych oraz ponad 200 rozgłośni radiowych.

