Trzy resorty dla Lewicy. Padło nowe nazwisko

– Wiele wskazuje na to, że ministrem polityki społecznej i rodzinnej będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, a w resorcie nauki będzie dr Karolina Zioło-Pużuk [zastępca szefa Kancelarii Senatu – przy. red.] – poinformował poseł Lewicy Andrzej Szejna w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Do rządu Donalda Tuska wejdzie również Krzysztof Gawkowski, który – według medialnych doniesień – zostanie wicepremierem i ministrem cyfryzacji. – Też liczymy na to, że będziemy reprezentowani w poszczególnych resortach na szczeblach wiceministrów. Te rozmowy już się rozpoczęły – mówił Szejna.

Lewica w nowym rządzie. Szejna wiceszefem MSZ?

Poseł Lewicy zdradził, że na czele Ministerstwa Spraw Zagranicznych ma stanąć europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski.

– Być może moja partia zgłosi mnie do funkcji wiceministra spraw zagranicznych, ale żeby to się stało, to musi być to zaakceptowane przez koalicjantów. Radosław Sikorski musi ten wniosek złożyć do premiera, a premier musi ten wniosek zaakceptować. Póki tak nie jest, jest to sfera dywagacji i może moich marzeń – powiedział Andrzej Szejna.

– Chcemy brać współodpowiedzialność za rządy w Polsce, a nie uprawiać polityki resortowej. (...) W każdym resorcie będą politycy z każdej partii politycznej. Co oznacza, że każdą decyzję rządu "podpisujemy krwią" i za nią odpowiadamy. I nikt się nie może niczego wyprzeć – zaznaczył polityk.

Jak podała Wirtualna Polska, funkcje ministrów w nowym rządzie Donalda Tuska są już rozdzielone. W środę negocjatorzy Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy przeprowadzili kolejną turę rozmów, tym razem o kandydatach na wiceministrów. "Nazwiska są omawiane w zespołach negocjacyjnych pod względem podziału kompetencji. Następnie trafiają do liderów, którzy ostatecznie zdecydują w tej sprawie. Najbardziej owiani tajemnicą są kandydaci na wiceministrów z Koalicji Obywatelskiej" – wskazał portal wp.pl.

