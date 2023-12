Tusk po spotkaniu z Hołownią podał datę powołania nowego rządu

– Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać przede wszystkim o tym, co wydarzy się w Sejmie 11 i 12 grudnia, jak pan premier chce i co Sejm może w tej sprawie zrobić, by proces zrealizowania woli wyborców z 15 października po dwóch miesiącach wreszcie płynnie wszedł w życie – powiedział Hołownia na wspólnym briefingu z Tuskiem w piątek.

– Mamy plan, mam nadzieję, że będziemy w stanie go zrealizować. A poza tym, jak wiecie, tworzy się rząd. Jesteśmy liderami dwóch ugrupowań politycznych, więc tematów do rozmowy z tym związanych też wiele się znajdzie – stwierdził marszałek Sejmu.



Tusk o rządzie Morawieckiego: Wybaczcie, że się uśmiecham

– Pan marszałek zaproponował scenariusz, który z całą pewnością ułatwi wszystkim skuteczne, efektywne powoływanie nowego rządu. Wszystkim, włączywszy w to pana prezydenta i jego rolę w tym procesie – ocenił Tusk.



– Jak państwo wiecie, 11 grudnia będziemy wysłuchiwali pana premiera Morawieckiego z jego propozycjami dla jego rządu. Uśmiecham się, ale wybaczcie, znacie państwo wszyscy okoliczności pracy rządu Morawieckiego – powiedział.



Jak dodał, "jeśli czas pozwoli 11 grudnia, to 11 grudnia także dokonamy wyboru nowego premiera, jeśli zgodnie z przewidywaniami Mateusz Morawiecki nie uzyska wotum zaufania".



Sejm wybierze nowego premiera 11 lub 12 grudnia

– Tę decyzję będzie podejmował oczywiście pan marszałek, ale chcielibyśmy, też z oglądu na rangę tych zdarzeń, by to odbywało się w dzień albo najpóźniej wieczorem, a niekoniecznie w okolicach północy, bo wiemy ile Polek, Polaków czeka na ten moment takiej ostatecznej zmiany po 15 października – przekonywał Tusk.



– Spodziewajcie się nowego rządu 11 grudnia, a jeżeli czas na to nie pozwoli, to 12 grudnia. Expose 12 grudnia, a zaprzysiężenie rządu zakładamy 13 grudnia, tak jak pan prezydent zasugerował – przekazał lider PO.

