Petru: "Wąsik jest przestępcą i jestem w stanie to udowodnić". Ale immunitetu się nie zrzeknie

– Powiedziałem, że Maciej Wąsik jest przestępcą. Podtrzymuję to – podkreślił Ryszard Petru. Jak dodał, 9 stycznia na ten temat będzie dyskutować sejmowa komisja. Polityk zapewnił jednak, że sam nie zrzeknie się immunitetu, bo - tłumaczył - jest on po to, "by chronić polityków opozycji przed tego typu zarzutami ze strony polityków władzy". – To sprawa dęta. Powiedziałem, że jest przestępcą i jestem w stanie tu udowodnić. Mam na to dowody – dodał.

Sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2018 roku zajmie się wnioskiem o uchylenie immunitetu Ryszardowi Petru.

Były lider Nowoczesnej nazwał sekretarza stanu w Kancelarii Premiera Macieja Wąsika i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego przestępcami. Wąsik skierował przeciwko Petru prywatny akt oskarżenia. Sąd nie może prowadzić procesu wobec posła bez uchylenia mu immunitetu.

