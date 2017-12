CBA weszło do domu Gawłowskiego. "Zaczął się sezon polowania na Platformę"

– Sezon polowania na Platformę się rozpoczął. To jest sezon z udziałem służb specjalnych i prokuratury. To jest proces, który będzie trwał. To jest demontaż państwa demokratycznego. Ale wiecie co? Wszystkich nie wsadzą. Nie dadzą rady – powiedział dziennikarzom Gawłowski.

Śledczy podejrzewają posła Platformy o przyjęcie co najmniej 200 tys. zł łapówki, gdy za rządów PO-PSL pełnił funkcję wiceministra środowiska. W czwartek prokurator generalny Zbigniew Ziobro wystąpił do marszałka Sejmu z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie Gawłowskiego do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i zastosowanie tymczasowego aresztu.

Po akcji CBA polityk wydał oświadczenie. Podkreślił w nim, że w swojej działalności publicznej zawsze kierował się interesem państwa oraz ściśle przestrzegał przepisów konstytucji i obowiązującego prawa. Zapewnił też, że nigdy nie odmawiał współpracy ani z prokuraturą, ani z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Czytaj także:

Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i areszt dla Gawłowskiego