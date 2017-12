Waszczykowski: Nie tylko Węgry nas poprą. Jest więcej państw. Obronimy Polskę

Waszczykowski stwierdził, że unijni politycy dążą do tego, aby w Polsce nie odbyła się żadna reforma wymiaru sądownictwa.

– Można było nie reformować ustroju sądów. Bo do tego zmierzają apele KE – do wrócenia tego, co było. Nie możemy się na to zgodzić – mówił minister.

Dialog z Komisją

Waszczykowski dodał, że nieprawdą jest, że strona polska nie chciała prowadzić dialogu z Komisją.

– Prowadziliśmy z KE dialog przez dwa lata. Pan Timmermans miał zaproszenie do Polski, w ubiegłym roku z niego skorzystał, w tym roku zamiast MSZ wybrał manifestację polityczną w „Gazecie Wyborczej”. Kiedy tylko przedstawiciele KE zwracali się do nas o wyjaśnienia reform, otrzymywali za każdym razem sążnistą odpowiedź na piśmie: ze szczegółami i detalami. A kiedy sprawa stawała na forum unijnym, to w dyskusji uczestniczył minister Szymański – przekonywał.

Dialog z państwami członkowskimi

Minister zaznaczył, że Polska podejmie rozmowy ze wszystkimi państwami członkowskimi, starając się im wyjaśnić sytuację w Polsce. Waszczykowski zaznaczył ponadto, że Komisja stosuje wobec Polski podwójne standardy.

– Nie naruszamy niezależności sądownictwa. Importujemy zaistniałe bardzo często rozwiązania w innych państwach UE do naszego systemu. Oskarżanie, że to niezgodne z zasadami UE jest podwójnym standardem. To nie jest tak, że władza sądownicza jest w innych państwach totalnie niezależna. Wydaje mi się, że jest wiele państw – mamy takie sygnały – które nie pozwolą, by suwerenność państwa członkowskiego była łamana przez grupę biurokratów UE – zapewnił polityk.

