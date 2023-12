Złe wieści z KE dla protestujących przewoźników. Nie ma zgody na kluczowy postulat

Unijna komisarz do spraw transportu Adina Vălean powiedziała, że nie może być powrotu do zezwoleń dla przewoźników z Ukrainy – informuje rozgłośnia RMF FM.

Ponadto Polska postulowała o to, aby zwołać wspólny komitet ds. transportu Unii Europejskiej i Ukrainy. Komisarz zasugerowała, iż komitet się zbierze, ale dopiero po zniesieniu blokad. Zaznaczyła, że jest 13 konkretnych propozycji praktyczno-technicznych, które leżą na stole i mogą przyczynić się do rozwiązania problemu.

Weber: Potrzeba reakcja KE

W poniedziałek w Brukseli odbyło się posiedzenie Rady UE ds. transportu. – Cieszę się z bardzo z poparcia Węgier i Słowacji, nie tylko z poparcia związanego z włączeniem tego punktu w porządek obrad, ale też poparcia konkluzji, które zostały dziś przez nas wypowiedziane. Tą konkluzją jest powrót do zezwoleń drogowych. Oczekujemy, że Komisja Europejska w ramach Komitetu Wspólnego, który powinien zostać zwołany na podstawie art. 7 umowy, dokona rewizji tej umowy – mówił po obradach wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Weber wskazał, że w obecnych warunkach Polska traci. – Na 100 przejazdów przez granicę polsko-ukraińska 10 jest realizowanych przez pojazdy polskie, a 90 – przez ukraińskie. Przed wybuchem wojny ta relacja była inna. 35 przejazdów to pojazdy polskie, a 65 to ukraińskie. Mamy tutaj do czynienia z nieuczciwą konkurencją. Stąd potrzebna jest reakcja Komisji Europejskiej – podkreślił.

Protest przewoźników

Polscy przewoźnicy protestują na granicy z Ukrainą od początku listopada. Uczestnicy akcji utrzymują, że ich głównymi postulatami są: przywrócenie obowiązku posiadania zezwoleń na międzynarodowy transport drogowy rzeczy (przewozy dwustronne i tranzytowe) pomiędzy Polską a Ukrainą, który został czasowo zniesiony na mocy umowy między Unią Europejską a Ukrainą w sprawie transportu drogowego towarów, a także zwolnienie z obowiązku rejestracji w systemie elektronicznej kolejki w odniesieniu do polskich pojazdów ciężarowych powracających z Ukrainy bez ładunku, który został wprowadzony przez rząd Ukrainy.

