TVN24 przeprowadzi transmisję z pogrzebu zmarłej 14-latki. "Ale hieny", "obrzydlistwo"

Jak informują lokalne media, pogrzeb dziewczynki rozpocznie się o godz. 13. w andrychowskiej parafii pw. św. Macieja Apostoła. Następnie nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz komunalny w Andrychowie.

14-letnia Natalia z Andrychowa zmarła 29 listopada. Dzień wcześniej wyszła z domu przed godz. 8 rano. Do szkoły jednak nie dotarła. Po drodze źle się poczuła. Przez wiele godzin pozostawała na mrozie. Nie mogła się ruszyć, nikt jej nie pomógł. Dziewczynka umierała w centrum miasta na mrozie, zaledwie 500 metrów od siedziby andrychowskiej policji. Miała wówczas przy sobie telefon, z którego wcześniej poinformowała ojca, że źle się czuje. Ojciec Natalii prosił policję, aby namierzyć telefon córki.

Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że dostała masywnego krwotoku do mózgu, który doprowadził do obrzęku mózgu, a to w konsekwencji do śmierci.

TVN24 przeprowadzi transmisję z pogrzebu. Fala oburzenia

Tymczasem stacja TVN24 poinformowała, że będzie transmitować pogrzeb dziecka. "Transmisja z pogrzebu będzie dostępna na platformie TVN24 GO" – czytamy.

Wpis na portalu X dot. transmisji spotkał się z falą krytyki. Oburzenia decyzją o transmisji wydarzenia nie kryją zarówno politycy, jak i dziennikarze. Wskazują, że telewizja próbuje zmonetyzować tragedię rodziny 14-latki. "Rany, wypierdalać" – napisał Krzysztof Stanowski z Weszło. Marcin Makowski z "Wprost" pisze: "Chore czasy. Dajcie tej rodzinie spokojnie opłakiwać stratę dziecka. Serio". Dziennikarz WP Patyk Słowik komentuje: "Hieny. Koniecznie pokażcie trumnę. A gdyby rodzina przyniosła jakieś maskotki, zabawki, coś, dajcie zbliżenie. Ludzie mają prawo widzieć tę krzywdę, ten żal. Do dzieła!".

"W jakim celu?" – pyta Anna Maria Żukowska z Lewicy. Wzburzona decyzją TVN24 jest także jej klubowa koleżanka, Katarzyna Kotula. "Jaki jest cel tej transmisji???" – pyta poseł. "Niżej już się upaść nie da…" – stwierdza Paulina Matysiak z Razem.

Prokuratura Rejonowa w Wadowicach prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziewczynki.

