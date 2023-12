Zaskakująca sytuacja. Kolejny projekt Polski 2050 został wycofany

Jednocześnie zaplanowane na dzisiaj posiedzenie Komisji Finansów Publicznych, podczas którego miało odbyć się pierwsze czytanie poselskiego i rządowego projektu nowelizacji tej ustawy zostało odwołane.

Przypomnijmy, że również tzw. ustawa wiatrakowa posłów Polski 2050 oraz Koalicji Obywatelskiej zostanie wstrzymana. Kontrowersyjny projekt ma nie być procedowany przez Sejm.

Wakacje kredytowe wg. Polski 2050

Poselski projekt przedłużenia wakacji kredytowych zakładał możliwość zawieszenia w ciągu roku 4 rat (raz na kwartał) kredytu hipotecznego na zakup mieszkania, jeżeli na obsługę kredytu trafiałoby 40 proc. średniego dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Z wyliczeń Związku Banków Polskich wynika, że gdyby projekt Trzeciej Drogi wszedł w życie to liczba potencjalnych beneficjentów w znacząco by zmalała. Instytucje finansowe poniosłyby roczny koszt od blisko 900 mln do 1 mld złotych.

Hołownia zabrał głos

Do sprawy odniósł się już lider Polski 2050 Szymon Hołownia. – Z dzisiejszych informacji, jakie uzyskałem od szefów klubów (TD, KO i Lewicy – red.) zapadła decyzja, aby podobnie jak kwestie ustawy wiatrakowej, temat wakacji kredytowych zostawić dla nowego rządu – przekazał podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu.

– Zostawiamy te rzeczy do dyspozycji nowego rządu. Nowy rząd w Polsce będzie za niespełna tydzień. Taki, który będzie umocowany większością. Naprawdę dzisiaj jest ten moment, że Sejm powinien powiedzieć: "ten tydzień możemy poczekać, niech rząd odpowiedzialnie tę decyzję podejmie". Taka jest decyzja przewodniczących klubów. Nikt nie będzie tej decyzji opóźniać, ponieważ stanowisko w sprawie wakacji kredytowych musi być – dodał Hołownia.

Polityk stwierdził, że takie podejście świadczy o odpowiedzialności polityków Trzeciej Drogi za swój projekt.

