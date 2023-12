Akcje spółek giełdowych i sztabki złota. Oświadczenie majątkowe Grodzkiego

W poprzedniej kadencji Senatu Grodzki pełnił funkcję marszałka. Obecnie jest "szeregowym" senatorem. Jest wiceprzewodniczącym senackiej komisji spraw emigracji, zasiada także w komisji regulaminowej.

Szczegóły oświadczenia majątkowego polityka opisał portal money.pl. "W oświadczeniu majątkowym na początku obecnej kadencji zadeklarował oszczędności w wysokości 178 233 zł oraz tysiące w walutach obcych. Mowa o 31 470 euro (ok. 136 tys. zł), 22 454 dol. (ok. 89,7 tys. zł) oraz 22 329 franków szwajcarskich (ponad 102 tys. zł)" – wskazano.

Dodatkowo, Tomasz Grodzki posiada akcje spółek giełdowych na kwotę 25 tys. zł. Posiada akcje w spółkach handlowych: Budimex (15), CD Projekt (25), Cyfrowy Polsat (500) oraz Police (200). Z tego tytułu osiągnął w ubiegłym roku dochód w wysokości 1,5 tys. zł.

Nieruchomości i auta

Senator PO jest współwłaścicielem mieszkania o pow. 70 m kw., którego wartość oszacował na 350 tys. zł oraz współwłaścicielem domu w szeregowcu o pow. 120 m kw. (pow. działki 199 m kw.). Wartość domu oszacował na 550 tys. zł. "Ponadto razem z małżonką jest współwłaścicielem nieuzbrojonej działki budowlanej o pow. 2 tys. 750 m kw., której wartość wycenił na 175 tys. zł. Posiada Citroena Elysee z 2016 r., którego używa w formie wypożyczenia i płaci 1 tys. zł miesięcznie. Ma zdeponowane również trzy sztabki złota o wadze 100 g i wartości 27,7 tys. zł każda" – czytamy.

Jest wniosek o uchylenie immunitetu

Na początku października Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Senatu wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Tomasza Grodzkiego. "Ustalenia śledztwa wskazują na to, że Tomasz Grodzki w latach 2008-2019 kierował działaniem innych osób, które w sprawie usłyszały już zarzuty oraz polecał im popełnianie przestępstw polegających na wyłudzaniu pieniędzy od pacjentów za operacje przeprowadzane w ramach państwowej służby zdrowia" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

