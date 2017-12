Eskalacja konfliktu na Ukrainie. MSZ apeluje do Rosji

Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, że liczba naruszeń rozejmu w Donbasie osiągnęła poziom nienotowany od stycznia 2017 roku. "Wyrażamy oczekiwanie, że uzgodnione na forum Trójstronnej Grupy Kontaktowej zawieszenie broni, które wchodzi w życie 23 grudnia, będzie w pełni przestrzegane, a podejmowane próby deeskalacji nie zostaną zaprzepaszczone" – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie resortu.

Resort wskazuje, że czynnikiem przyczyniającym się do zwiększenia napięcia w Donbasie jest wycofanie przez Rosję swoich przedstawicieli ze Wspólnego Centrum Kontroli i Koordynacji, które nastąpiło 19 grudnia 2017 roku. "Polska, mająca w Specjalnej Misji Monitorującej OBWE drugi co do liczebności kontyngent z państw UE, odczytuje ten krok jako kolejną próbę pogorszenia bezpieczeństwa pracy monitorów i dalszego ograniczenia możliwości wykonywania przez nich zadań w terenie. Wyrażamy nadzieję, że strona rosyjska podejmie decyzję o niezwłocznym powrocie do JCCC" – podkreśla MSZ.