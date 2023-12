"Lawina podwyżek". Koalicja pod wodzą Tuska rozważa likwidację Wód Polskich

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostało utworzone już za rządów PiS, w 2018 r. Rządzący wskazywali, że centralizacja zarządzania wodą wpłynie pozytywnie na cały system, a także ochroni Polaków przed nadmiernym wzrostem cen. Instytucja blokuje bowiem podwyższenie opłat za wodę i ścieki, czego domagają się samorządy.

"Rekordziści chcą podwyżki o 500 proc. Średnio mowa jednak o wzroście rzędu 30-40 proc. Spółki i samorządy alarmowały, że brak podwyżek grozi m.in. przerwami w dostawach wody i zahamowaniem inwestycji. Zmiany – ich zdaniem – są konieczne w związku z wysoką inflacją" – opisuje portal money.pl.

Samorządowcy zaapelowali do premiera Mateusza Morawieckiego, aby przywrócono im kompetencje dot. ustalania taryf (wcześniej to właśnie samorządowcy zajmowali się opłatami, zanim zadanie to trafiło do Wód Polskich). Rząd odpowiadał, iż woda to dobro wspólne, a więc nie może być droga.

"Opcja atomowa"

– Zawsze byłem wielkim przeciwnikiem takiego typu centralizacji zaprezentowanej przez rząd PiS. Wody Polskie są molochem, który nie jest w stanie realizować postawionych przed nim zadań – mówi poseł PSL Dariusz Klimczak. Dodaje, że taryfy za wodę i ścieki to jeden z ważniejszych problemów, który trzeba będzie rozwiązać.

– Na stole są różne rozwiązania, także "opcja atomowa", czyli likwidacja Wód Polskich. Ta instytucja nie sprawdziła się. Koalicja Obywatelska skłania się także ku takiemu rozwiązaniu – zdradza ważny polityk nowej koalicji. Money.pl przypomina, że "pomysł likwidacji Wód Polskich nie jest nowy. Już latem 2022 r. apelowało o to Polskie Stronnictwo Ludowe". – Wody Polskie nadają się do likwidacji, bo nie realizują swoich obowiązków, a to, co mają robić, robią z opieszałością, nie uwzględniając wymagań rynku – przekonuje poseł ludowców Jarosław Rzepa.

Obecnie prezesa Wód Polskich powołuje minister infrastruktury.

