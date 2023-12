"Skoki temperatury". Niepokojące informacje ws. stanu Wałęsy

Były prezydent zamieścił krótki wpis w mediach społecznościowych. "Trafił mnie COVID..." – napisał na Facebooku. Do swojego wpisu dołączył zdjęcie ze szpitala. Na fotografii widać Wałęsę na łóżku szpitalnym z maską do oddychania na twarzy. Pod wpisem polityka pojawiły się komentarze internautów życzących mu szybkiego powrotu do zdrowia.

Nowe informacje

W mediach pojawiły się nowe, niepokojące informacje dot. stanu zdrowia byłego prezydenta. "Lech Wałęsa ma stwierdzony COVID. Jest pod dobrą opieką lekarską. Przebywa w szpitalu w Gdańsku. Nie czuje się najlepiej – jak to 80-latek z Covidem" – przekazał portalowi o2.pl Marek Kaczmar, dyrektor biura Lecha Wałęsy.

Były prezydent nie jest zakażony koronawirusem po raz pierwszy. "Wcześniej prezydent chorował, ale objawy nie były tak silne, jak teraz. Prezydent ma skoki temperatury. Pierwsze objawy pojawiły się w niedzielę" – wskazał Kaczmar dodając, że Lech Wałęsa przyjął kilka dawek szczepionki przeciw COVID-19.

"Fakt" informuje, że Lech Wałęsa odwiedzał w weekend Ustkę. Podczas pobytu poczuł się gorzej i zgłosił się do lekarza. Jego stan na ten moment jest stabilny.

Problemy zdrowotne Wałęsy

To już kolejny raz, gdy Wałęsa zakaził się koronawirusem. W styczniu 2021 roku były prezydent poinformował w mediach społecznościowych, że zakaził się COVID-10. Wałęsa opisał wówczas także dolegliwości, które towarzyszą chorobie.

"Nie mogę uwierzyć !!!! 1. 3 razy zaszczepiony 2. pobrane 3 wymazy. Jestem zainfekowany. A. ból głowy B. Nie mogę rozgrzać ciała. C. Odczuwam odrywanie ciała od kości. Nie mogę nic poradzić, nie czuję własnego ciała. CO robić" – napisał wówczas były prezydent na Facebooku.

Z racji swojego wieku Lech Wałęsa znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka. Były prezydent na początku marca 2020 roku przeszedł operację wymiany baterii w rozruszniku serca. Z kolei w połowie sierpnia 2021 roku Wałęsa trafił do szpitala w związku z powikłaniami po cukrzycy.

