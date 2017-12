Pisała, że śniły jej się koktajle Mołotowa. "Może zachodzić podejrzenie, że wpis był inspiracją dla osoby, która podpaliła biuro Beaty Kempy"

Suchanow poinformowała o całej sytuacji na portalu społecznościowym. "Z cyklu "wizyty domowe" odc. 1. Najpierw zadzwoniła domofonem, k. 11, policja. Że chcą porozmawiać z 10 min. Mówię, że jestem w piżamie i w ogóle nie bardzo mam czas. Dobrze, to przyjdą później, mówią. Chwilę potem pukanie do drzwi. Panowie z ABW" – napisała.

Pisarka dodała, że funkcjonariusze przyszli do niej ws. jej posta o - jak to określiła - "jajogate". "Może zachodzić podejrzenie, że był on inspiracją dla NN do podpalenia biura Beaty Kempy, czyli kk 255 w zw. z 165. Że przyszli z wizytą ostrzegawczą. Zapytałam, czy do wszystkich komentujących fejsbukowiczów tak przychodzą. Nie. Pożyczyli wesołych świąt. Następny odcinek przeszukanko o 6.05 rano?" – zakończyła.