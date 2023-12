Łódź: Św. Mikołaj w tęczowej szacie. Oficjalny profil miasta kasuje post

Tradycja obchodzenia mikołajek, czyli dnia 6 grudnia, jest bardzo długa i ma głębokie korzenie, nierozerwalnie związane z kultem świętego Mikołaja z Miry. Według opowieści i legend, biskup był niezwykle pobożny, rozdał cały swój majątek i wspierał biednych. Obdarowywanie się prezentami nie jest w żadnym razie wymysłem współczesnym. Zwyczaj ten ma już bowiem niemal 900 lat.

Tęczowe szaty

Na ulicach wielu polskich miast można dzisiaj spotkać osoby przebrane za św. Mikołaja, które rozdają podarunki lub zapraszają do wzięcia udziału w konkursach. Nie inaczej jest w Łodzi.

Internauci donoszą jednak o kontrowersyjnym przebraniu jednego z "mikołajów". Biskupia szata, w którą był ubrany mężczyzna miała tęczowe kolory, powszechnie kojarzone z ruchem LGBT. Zdjęcie z przebraną osobą znalazło się na oficjalnym profilu miasta w mediach społecznościowych i wzbudziło szereg kontrowersji.

"Oficjalny profil Łodzi. Czy naprawdę nawet upamiętniając działania katolickiego biskupa (o czym świadczy «biskupi» strój) musieli wtłoczyć swoją tęczową propagandę!? I tak to się pod rządami PO-Lewica kręci. Bo jak widać są rzeczy ważniejsze niż to, czy Łódź zaraz nie straci kilkadziesiąt mln zł unijnych dotacji z powodu opóźnionych inwestycji" – napisała w serwisie X Klaudia Domagała, lokalna działaczka Konfederacji.

twitter

Ostatecznie post został usunięty.

"UPDATE: Usunęli, widocznie ugięli się pod krytyką. Być może miałam nawet w tym swój mały udział" – poinformowała Domagała.

Kontrowersyjny profil

To nie pierwszy raz, kiedy oficjalny profil miasta Łodzi wzbudza kontrowersje. W marcu 2021 roku na kanale pojawił się film, który promuje Kartę Łodzianina. W materiale padła wulgarna wypowiedź.

W filmie zaaranżowano scenę, w której komik kupuje bilet. Na pytanie o jego rodzaj odpowiada: "normalny, ale z rabatem" i wyciąga Kartę Łodzianina. Po otrzymaniu biletu stand-uper stwierdza: "No, co? J***ć biedę!". W ten sposób Urząd Miasta Łodzi próbuje przemówić do mieszkańców i sprawić, by złożyli wniosek o wydanie Karty.

Czytaj też:

Niecodzienny widok w Łodzi. Budowlańcy zabetonowali samochód