"Wiadomości" znikną z TVP? Wyciekły kolejne plany koalicji

Rewolucja ma rozpocząć się tuż po zaprzysiężeniu nowego rządu Donalda Tuska, które odbędzie się najprawdopodobniej 13 grudnia.

Posadę stracić ma prezes TVP Mateusz Matyszkowicz. Z nieoficjalnych informacji serwisu wyborcza.pl wynika, że w nowych władzach TVP kluczowe stanowisko ma dostać Tomasz Sygut, który pracował na Woronicza od 2011 r. Był szefem TAI od sierpnia do grudnia 2015 r. Obecnie Sygut jest członkiem zarządu Miejskich Zakładów Autobusowych. Miałby odpowiadać za informację i publicystykę, nadzorować m.in. Telewizyjną Agencję Informacyjną (podlegają jej "Wiadomości" TVP1, "Panorama" TVP 2 a także TVP Info).

– Nic, co było do tej pory, nie zostanie– – przekazał portalowi jeden z przyszłych wydawców. – Nowy początek, nowa scenografia i nowe twarze. – Trwa poszukiwanie prezenterów, niektórzy kiedyś występowali w dzienniku telewizyjnej Jedynki, teraz pracują w innych miejscach, nie jest pewne czy zechcą wrócić do TVP – dodaje.

Inna osoba zapewnia, że nowi prezenterzy już są wybrani, jednak nie chce ujawnić ich nazwisk. Jednocześnie zastrzega, że nie należy spodziewać się powrotu osób takich jak m.in. Piotr Kraśko oraz Beata Tadla.

Zmiana szyldu

Nowa ekipa przekonuje, że sztandarowy program informacyjny stacji musi zmienić nazwę. W ich ocenie "Wiadomości" to marka skompromitowana. – Tak, mamy pomysł na nową nazwę, ale za wcześnie go ujawniać – wskazuje informator portalu wyborcza.pl.

Kiedy nastąpią zmiany? – Najpierw nowy rząd, potem nowe władze TVP i wreszcie reforma programów. Budowa nowej scenografii to miesiące pracy. Ale może na początku pokazywać po prostu zdjęcia reżyserki? – mówi rozmówca.

"Bartłomiej Sienkiewicz, nowy minister kultury, jako walne zgromadzenie spółek TVP i PR ma prawo zawiesić prezesów i wskazać następców. Prawnicy dopinają szczegóły" – czytamy.

