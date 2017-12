Przewodniczący Episkopatu apeluje do Polaków o pokój w społeczeństwie

Arcybiskup podkreślił, że "od pewnego czasu – tak w debacie publicznej, jak i w prywatnych relacjach międzyludzkich, a nawet w życiu rodzinnym – daje się zauważyć pośród Polaków niepokojący wzrost napięcia społecznego i braku szacunku dla osób o innych poglądach, czemu towarzyszy brutalizacja języka, a także pojawiające się groźby i agresywne zachowania".

– Dlatego zwracam się do wszystkich moich rodaków z gorącym apelem o szerzenie pokoju w naszym społeczeństwie, bo przecież rozwój życia jednostkowego i społecznego domaga się pokoju – powiedział przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Abp. Gądecki tłumaczył, że pokój w rodzinach, grupach społecznych i ojczyźnie, rodzi się w życiu społeczeństwa z zachowania Bożych przykazań, z ładu moralnego i porządku etycznego. Jak dodał, Boże Narodzenie to w Polsce tradycja pojednania, którą jest opłatek. – Łamiemy się opłatkiem z różnymi ludźmi, czasem bardzo bliskimi, z którymi nas wiele łączy, ale czasem także to i owo dzieli. I łamiemy się z ludźmi dalekimi, z którymi nas łączy bardzo mało, lecz mimo to w tym opłatku stajemy się braćmi i siostrami – zaznaczył hierarcha.