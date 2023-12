Rząd Morawieckiego jednak zyska większość? Zaskakujące słowa Suskiego

Na stronach internetowych Sejmu opublikowano harmonogram prac na najbliższe posiedzenie. Zawiera on informacje dotyczące exposé premiera Mateusza Morawieckiego oraz tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym kandydata na premiera wskażą posłowie. Premier Morawiecki przedstawi swoje exposé w poniedziałek 11 grudnia o godzinie 10.00. Następnie zwróci się d Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla swojego gabinetu. Kolejny punkt to debata, a o 15:00 – głosowanie na przyszłością trzeciego gabinetu Mateusza Morawieckiego.

Suski: Takie są szanse

Zapytany w środę na sejmowym korytarzu o szanse Morawieckiego na powodzenie, Marek Suski zaskoczył odpowiedzią. Poseł PiS wyraził nadzieję, że premier uzyska większość, aby "trwała dobra zmiana", a nie "wściekła zmiana", jak określił koalicję KO, Trzeciej Drogi i Lewicy. – Ile pan daje procent szans premierowi Morawieckiemu? – dopytywał dziennikarz TVN24. – Bardzo dużo – odparł poseł. – A "bardzo dużo" to ile? – nie odpuszczał reporter. – 150 proc. – odparł krótko Suski.

Rząd Morawieckiego

W poniedziałek 27 listopada premier Mateusz Morawiecki przedstawił skład nowej Rady Ministrów. Rząd liczy 17 osób, ponad połowę stanowią w nim kobiety.

Jak przyznają politycy Prawa i Sprawiedliwości, uzyskanie wotum zaufania będzie niezwykle trudne. Mimo to, premier Morawiecki podjął się sformowania rządu, aby przedstawić Polakom alternatywę wobec propozycji koalicji. Ma być nią "Dekalog Polskich Spraw", czyli zbiór postulatów z zakresu polityki społecznej, bezpieczeństwa i energetyki wspólnych dla PiS i części partii opozycyjnych.

Z obozu koalicji płyną jednak zdecydowane głosy sprzeciwu wobec jakiejkolwiek możliwości współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. To oznacza, że najprawdopodobniej rząd Morawieckiego nie otrzyma wotum zaufania. W takim przypadku Sejm przejdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego i sam wybierze premiera. Nastąpi to o 16.30. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Donald Tusk. Głosowanie nad kandydaturą zaplanowano na 20.00.

Dzień później, we wtorek o 9:00, nowy premier przedstawi program działania Rady Ministrów oraz składu RM wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów, a następnie odbędzie się debata. Głosowanie zaplanowano na 15:00.

