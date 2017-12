Napad na bank w Wojaszówce. Policja zatrzymała dwie osoby

Do napadu na placówkę banku w Wojaszówce, koło Krosna, doszło w piątek około godz. 14:15. Zamaskowany sprawca sterroryzował personel punktu obsługi klienta przedmiotem przypominającym broń i zażądał wydania pieniędzy. Kazał pracowniczce banku spakować pieniądze do torby, a kiedy to zrobiła, z pieniędzmi uciekł z placówki i wsiadł do zaparkowanego nieopodal samochodu. Sprawca ukradł około 10 tysięcy złotych.

Policyjna obława i zatrzymania

W reakcji na napad, policja zorganizowała w pobliżu Wojaszówki obławę i po około godzinie zatrzymano jednego podejrzanego – 19-letniego mężczyznę.

Jak jednak ustalili funkcjonariusze, sprawca nie działał sam i tak policja wpadła na trop 33-latka, który również uczestniczył w organizacji napadu. Drugi mężczyzna także został zatrzymany i obydwaj usłyszeli już zarzuty.

Dzisiaj sąd podejmie decyzję ws. zastosowania wobec mężczyzn środka tymczasowego, w postaci trzymiesięcznego aresztu. Sprawcom grozi do 12 lat więzienia.