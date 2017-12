Kierowca wjechał w grupę pieszych. Zginęła babcia i wnuczka

Wypadek miał miejsce w poniedziałek późnym wieczorem, na drodze krajowej 75, w okolicach wsi Nowa Wieś, w województwie małopolskim.

Z nieustalonych na razie przyczyn, kierowca samochodu osobowego wjechał w grupę trzech osób. Pomimo udzielonej natychmiast pomocy medycznej, dwie osoby – 69-letnia babcia i jej 12-letnia wnuczka, zmarły na miejscu. Do szpitala z lekkimi obrażeniami i w szoku trafiła matka 12-latki.

Kierowca pojazdu był trzeźwy, a odcinek drogi na którym doszło do wypadku jest nieoświetlony, co mogło być jednym z powodów dojścia do wypadku.

Na miejscu przez kilka godzin trwała akcja usuwania skutków wypadku, przez kilka godzin trwały też utrudnienia dla kierowców. Okoliczności zdarzenia obecnie bada policja i prokuratura.

Czytaj także:

Deszcz i silny wiatr. IMGW ostrzega przed zmianami pogody