"Wyborcza" alarmuje: Ministerstwo środowiska powoła "zieloną policję". "Będzie mogła strzelać do ludzi i zwierząt"

"Gazeta Wyborcza" pisze o projekcie nad którym od kilku miesięcy pracuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Chodzi o powołanie Agencji Bezpieczeństwa Ekologicznego (ABE) – specgrupy której zadaniem będzie zwalczanie przestępstw ekologicznych.

"Zieloni policjanci" - w myśl planowanych zmian - będą wyposażeni w broń palną. Jak alarmuje "Wyborcza" będą mogli jej użyć zarówno przeciwko ludziom, jak i zwierząt - np. do psów strzegących wstępu do fabryk czy magazynów.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia szkodliwej działalności, ABE będzie mogła wysłać dron z kamerami. To jednak nie wszystko. "GW" przekonuje, że projekt daje również Agencji uprawnienia do wchodzenia bez zapowiedzi do zakładów i prywatnych domów. Inspektorzy będą mogli wedle uznania zatrzymywać i rewidować samochody, wstrzymać pracę fabryk albo oddanie budynków do użytku.