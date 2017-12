Jackowski: Timmermans to typowy technokrata, dogmatyk i ideolog

Jan Maria Jackowski w Polskim Radiu 24 mówił, że "zaognienie stosunków z Unią to wina totalnej opozycji". – Opozycja umiędzynarodowiła konflikty wewnętrzne w Europie, czyli złożyła donosy na Polskę. To nie jest wygodna sytuacja dla Polski, że artykuł 7 został uruchomiony, ale jest to większy problem dla samej Komisji Europejskiej, która położyła na szali swój autorytet. Pełne zrealizowanie tego artykułu będzie niemożliwe. Te działania KE nie znajdują oparcia w traktatach – mówił senator PiS.

– Istotą projektu europejskiego była europeizacja Niemiec. Teraz mamy do czynienia z procesem odwrotnym. Widać to w Paryżu. Co z tego, że Francja ma broń atomową, skoro to Niemcy są krajem dominującym gospodarczo. Berlin traktuje UE jako lewar i lewaruje swoją pozycję w stosunku do innych graczy na globalnej scenie. Tutaj polityka brytyjska może być elementem budowania naszej polityki zagranicznej – powiedział Jackowski.