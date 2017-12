Waldemar Pawlak: Nie brałem łapówek od Rosjan

Względem byłego wicepremiera w rządzie PO-PSL Waldemara Pawlaka toczy się śledztwo dotyczące negocjowanej przez niego na przełomie 2009 i 2010 roku umowy z Rosjanami dotyczącej dostaw do Polski rosyjskiego gazu. Przypomnijmy, że rzeczoną umowę kwestionowała m.in. Komisja Europejska, zarzucając, że porozumienie jest sprzeczne z prawem wspólnotowym.

Śledztwo prowadzone w sprawie działań Pawlaka tyczy się nie tylko ostatecznie podpisanej umowy, ale również całego procesu negocjacyjnego. Śledztwo jest prowadzone w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Kontrowersyjne negocjacje

Były premier w wywiadzie dla portalu „Onet” zdecydowanie zaprzeczył, żeby kiedykolwiek przyjął łapówkę.

– Nie spotkałem się nigdy z takimi sytuacjami w czasie negocjacji ze stroną rosyjską, aby był choć cień jakiejś aluzji lub sugestii tego typu zachowań – przekonywał.

Polityk zapewnił, że cały proces negocjacji był nadzorowany przez służby, w związku z czym niemożliwe jest, aby doszło w jego trakcie do przekupstwa.

– Jeśli chodzi o tak generalne sprawy jak dostawy gazu do Polski to zarówno po naszej, jak i rosyjskiej stronie był pełny nadzór służb nad całym procesem. I gdyby był jakikolwiek cień wątpliwości, to już dawno by ta sprawa była załatwiona – zapewnił.

Śledztwo z pobudek politycznych?

Pawlak stwierdził, że całe śledztwo jest prowadzone przeciwko niemu jedynie z pobudek politycznych, a jedynym jego celem jest uderzenie w osobę byłego premiera. Jego zdaniem jest to zemsta za to, że kilkukrotnie twierdził, że to rząd PiS-u odpowiada za wysokie ceny gazu.