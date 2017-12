20 stycznia PSL rozpocznie kampanię do wyborów samorządowych

Konwencja rozpocznie się o godz. 11.00, a jej centralnym punktem będzie 45 minutowe wystąpienie prezesa PSL-u Władysława Kosiniak-Kamysza. Podczas wydarzenia ludowcy zaprezentują swój program skierowany do samorządów. Portal 300polityka donosi, że również wtedy mogą zostać zaprezentowani pierwsi kandydaci w wyborach.

– Jesteśmy gotowi na wybory samorządowe. PSL jest przygotowane z programem, z najlepszymi kandydatami. Będziemy ich wystawiać wszędzie, gdzie to możliwe: do rad gmin, powiatów do sejmików, województw, na wójtów, burmistrzów i prezydentów – stwierdził kilka dni temu Władysław Kosiniak-Kamysz podczas briefingu prasowego po posiedzeniu Rady Naczelnej partii.

– Jesteśmy liderem Polski samorządowej, oddamy władzę w ręce najlepszych gospodarzy małych ojczyzn, oddamy władzę tym wszystkim, którzy chcą budować Polskę silną, Polskę przyjacielską, Polskę, która szuka przyjaciół na arenie międzynarodowej, a nie wskazuje wrogów. To jest nasze najważniejsze zadanie na 2018 rok – podkreślał przewodniczący PSL-u.

