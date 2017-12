Szczepkowska do ministra: Towarzyszu Błaszczak, policyjny piesku

Wypowiedź Błaszczaka padła w porannej audycji na antenie Polskiego Radia. – Można powiedzieć w ten sposób: tydzień temu, gdy prezydent podpisał ustawy o SN i KRS, w Polsce skończył się komunizm – oświadczył minister. Dodał, że wymiar sprawiedliwości wyszedł z komunizmu de facto bez zmian i to zmieniło się dopiero teraz.

Słowa Błaszczaka wywołały ostrą reakcję Joanny Szczepkowskiej. "Towarzyszu Ministrze Błaszczak – przyboczny grabarzu demokracji, który własnego zdania sklecić nie umie, tylko ściąga z lekcji historii i powtarza bez zrozumienia. Żeby takie zdanie wybrzmiało i miało sens, trzeba je mówić z pozycji ryzyka, a nie ze stołka w rządzie. Trzeba osobistej, samotnej odwagi, a nie władzy nad policją. Wasza od siedmiu boleści władza, pozwala sobie kończyć i zaczynać co chce i kiedy chce, bez szacunku do Konstytucji i jakichkolwiek obyczajów międzyludzkich" – napisała aktorka na swoim Facebooku.

Dodała, że PiS przez wiele lat był legalną opozycją. Jak podkreśliła, w komunizmie byłoby to niemożliwe. „Po 1989 roku byliście przez lata w opozycji w wolnym i demokratycznym sejmie, na dobrych poselskich posadach. Nie brzydziliście się jakoś tymi komunistycznymi pieniędzmi. Policyjny piesku. Jedyne co umiesz to łasić się i podawać lapę. Nie masz własnych myśli, nie masz własnego zdania, możesz tylko ściągać i powtarzać cudze słowa jako swoje. Jesteś idealnym typem komunistycznego aparatczyka" – napisała o Błaszczaku Szczepkowska.

Jej zdaniem obecna władza buduje "nową formę komunizmu" i tworzy Rosję w Polsce. "Komunizm się skończył w 1989 roku, a w 2017 Polska za Waszą przyczyną stała się częścią Wschodu. Nie pozwolimy na to. Któregoś dnia powiemy – tydzień temu skończył się w Polsce komunizm. Władza PiS skończy marnie i to zdanie towarzyszu ministrze Błaszczak powtarzajcie sobie co wieczór, żebyś w razie czego nie zapomniał" – czytamy w emocjonalnym poście aktorki.

"A elektorat PiS jak zwykle serdecznie pozdrawiam i darzę szacunkiem jak każdego, kogo obchodzi Ojczyzna i marze o tym, żebyśmy się kiedyś potrafili spotkać ponad politykami" – kończy swój wpis Joanna Szczepkowska.