Kornel Morawiecki: Sędziowie działają w imię pieniądza

– Każda zamknięta grupa społeczna ulega demoralizacji. A to środowisko jest niezwykle ważnym elementem życia społecznego i politycznego; to jest przecież trzecia władza – mówił Kornel Morawiecki w wywiadzie dla „Gazety Polskiej”.

Polityk podkreślił, że obecny wymiar sprawiedliwości jest zdemoralizowany i potrzebuje natychmiastowej reformy.

– Reforma sądownictwa jest niezbędna. Straciliśmy wiele lat, pozwalając na to, żeby środowisko sędziowskie pozostawało poza kontrolą, co było olbrzymim błędem. I doprowadziło do tego, że sędziowie działają w imię pieniądza, w interesie władzy swojej korporacji i sprzyjających im środowisk, a nie w imię sprawiedliwości – tłumaczył poseł Wolnych i Solidarnych.