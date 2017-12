MON zrealizował cały swój budżet. Pieniądze wydano głównie w polskich zakładach

– Nigdy się jeszcze nie zdarzyło to, co miało miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat, żeby wszystkie pieniądze przeznaczone na polski wysiłek zbrojny, w tym także na modernizację, zostały wydane niemal do ostatniej złotówki – mówił na konferencji prasowej szef MON Antoni Macierewicz.

Minister podkreślił, że w latach 2016-2017 na modernizację armii wydano 20 mld zł, z czego 13 mld zł na inwestycje i produkty zbrojeniowe dostarczane przez polskie zakłady. – Pieniądze polskich podatników zostały wydane w Polsce – oświadczył Macierewicz, dodając, że to inwestycja w polską gospodarkę.

Jak poinformował, z 250 podpisanych kontaktów i zamówień większość dotyczy uzbrojenia dla wojska. – Dotychczas nigdy w historii po 1989 roku nie wydatkowano całości sum przeznaczonych na armię, zwłaszcza na jej modernizację. A braki, jakie były udziałem naszych poprzedników, państwo świetnie znacie – podsumował szef MON.