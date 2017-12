Przestępcy wyłudzili VAT na 700 milionów. Zarzuty dla dwóch adwokatów

Pod koniec listopada oraz w grudniu doszło do zatrzymania sześciu podejrzanych, w tym trzech poszukiwanych listami gończymi. Wśród podejrzanych jest dwóch adwokatów, którzy do tej pory występowali jako obrońcy w sprawie. Jednemu z nich prokurator przedstawił zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i tzw. prania brudnych pieniędzy. Drugiemu z adwokatów przedstawiono zarzuty tzw. prania brudnych pieniędzy.

Jeden z adwokatów przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, wyraził skruchę, jak również zobowiązał się do doprowadzenia do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa środków pieniężnych w wysokości ponad pięciu milionów złotych. Środki te, w okresie pełnienia funkcji obrońcy jednego z podejrzanych, adwokat przekazał na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Dotychczas w toku śledztwa Prokuratury Regionalnej w Białymstoku zarzuty przedstawiono siedemnastu podejrzanym. Łącznie zarzucono im popełnienie 45 przestępstw.