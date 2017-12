Nie żyje Stanisław Terlecki. Miał 62 lata

Stanisław Terlecki był jednym z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy lat 70. Jego świetnie rozwijającą się karierę przerwała poważna kontuzja.

W 1980 roku został wyrzucony z reprezentacji po słynnej aferze na Okęciu, gdzie wstawił się za Józefem Młynarczykiem. Nigdy już do niej wrócił. W reprezentacji Polski rozegrał 29 meczów, w których strzelił siedem bramek.

W 1981 roku Terlecki wyjechał do USA, gdzie reprezentował barwy m.in. New York Cosmos i San Jose Earthquakes. Do Polski wrócił w 1986 roku, gdzie zakończył karierę sześć lat później.