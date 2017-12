Żandarmeria Wojskowa pisze do dziennikarzy. Wzywa do milczenia

Pismo od Żandarmerii Wojskowej otrzymali Paweł Ławiński, Marcin Wyrwał i Edyta Żemła. List ma związek z artykułami pisanym przez wymienioną trójkę dziennikarzy na temat mobbingu i molestowania w Żandarmerii Wojskowej. O otrzymanym liście poinformowała na Twitterze Edyta Żemła. Jak przyznała, to najbardziej absurdalne pismo jakie otrzymała w tym roku. Żandarmeria Wojskowa wezwała w nim dziennikarzy do zaniechania publikacji na jej temat.

"Wzywam panią, działającą indywidualnie lub wspólnie z innymi osobami do zaprzestania publikacji dotyczących Żandarmerii Wojskowej, w szczególności w formie artykułów, reportaży, felietonów lub relacji - do czasu zakończenia wyjaśniania spraw poruszanych przez Onet przez powołane do tego instytucje i organy państwowe” – czytamy w liście opublikowanym przez dziennikarkę.

W piśmie wytłumaczono, że w artykułach na ten temat pojawiają się informacje nieprawdziwe, a żadne kontrole nie wykazały dotychczas nieprawidłowości w ŻW.