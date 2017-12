Lubnauer krytykuje Petru: Wykazał się nielojalnością. Liderów jest wielu, ale szef jest jeden

Przewodnicząca Nowoczesnej stwierdziła, że zachowanie Ryszarda Petru wpływa negatywnie na stan partii. Lubnauer oceniła, że jej kolega nie powinien publicznie krytykować ugrupowania. Według niej Petru zachował się nielojalnie wobec partii.

– Powiem szczerze że z jego ust ostatnio padło tyle słów zarówno o mnie, jak i o Nowoczesnej że obawiam się że nie byłby to dobry pomysł. Wykazał się pewną nielojalnością w tym znaczeniu że wydaje mi się że nawet jeżeli ma się jakieś pretensje do mnie, co mogę zrozumieć, to mówienie nie najlepiej o partii jest błędem

Lubnauer ponadto odniosła się do głośnych słów Petru, w których to polityk stwierdził, że obecnie w Nowoczesnej istnieje „wielu liderów”. Przewodnicząca partii podkreśliła wyraźnie, że to ona przewodzi ugrupowaniu.

– Mamy wielu liderów. Większość naszych posłów to w pewnym stopniu liderzy Nowoczesnej. Mamy 15 osób, oprócz przewodniczącej, w zarządzie. Jednym z nich jest Ryszard Petru natomiast szef jest jeden, szefowa właściwie, czyli ja – mówiła w „Salonie politycznym Trójki”.

Polityk zaznaczyła dodatkowo, że jej decyzja o starcie w wyborach była korzystna dla partii. Jej zdaniem widać już pierwsze pozytywne skutki zmiany szefa Nowoczesnej.

– Zdecydowanie nie żałuję [startu w wyborach w Nowoczesnej]. Zresztą widać nawet po sondażach że zostało to dobrze odebrane przez naszych wyborców. Grudniowe sondaże mamy średnio o 3% lepsze niż sondaże z listopada. W tej chwili jest to średnio 10%, w listopadzie było chyba 6,9% – przekonywała polityk.