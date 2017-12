Macierewicz komentuje sondaże: Naród opowiedział się za niepodległością

– Nigdy dotąd nie było takiego wydarzenia, by rząd po dwóch latach cieszył się nieporównywalnie większym poparciem niż to, jakie uzyskał w wyborach. Warto pamiętać, że wówczas przekroczyliśmy zaledwie 30 proc. poparcia, dzisiaj zbliżamy się do 50 proc. – stwierdził minister obrony narodowej Antoni Macierewicz na antenie Radia Maryja

Minister podkreślił, że wysokie poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest wynikiem propagandy rządowej, ponieważ sytuacja jest wprost przeciwna – to rząd jest cały czas oczerniany przez zagraniczną propagandę, a Polacy demonstrując poparcie dla PiS-u, demonstrują przywiązanie do idei niepodległości. Polityk zapewnił, że ingerencje Komisji Europejskiej w sprawy Polski spowodują jedynie jeszcze wyższe poparcie dla rządu.

– Żadne komisje, żadne próby interwencji w sprawy Polski tego nie zahamują. Odwrotnie skutek będzie taki, że jeszcze bardziej skupimy się wokół tego ośrodka politycznego, gospodarczego i społecznego, który prowadzi naród, Polskę do odzyskania niepodległości, odbudowy silnego państwa polskiego nie tylko w wymiarze wewnętrznym, ale także w wymiarze zagranicznym – tłumaczył Macierewicz.