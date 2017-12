Andruszkiewicz w ogniu krytyki po słowach Morawieckiego. "To, co pisze jest po prostu jedną, wielką ściemą"

Marszałek Senior Kornel Morawiecki stwierdził wczoraj w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że przyjęcie 7 tysięcy uchodźców przez 40-milionowy kraj, jakim jest Polska, nie powinno stanowić żadnego problemu. Do słów tych odniósł się poseł Adam Andruszkiewicz, który w ostatnim czasie dołączył do koła Morawieckiego Wolni i Solidarni.

"Zawsze byłem, jestem i będę przeciwny przyjmowaniu islamskich imigrantów do Polski. Każdy kto mnie zna i wspiera wie, że jako jeden z pierwszych organizowałem protesty np. pod biurami PO, aby Polska nie zgodziła się na przymusowe narzucenie nam przez UE islamskich imigrantów. I bawią mnie dzisiejsze ataki na mnie ze strony osób, które kiedyś oficjalnie popierały Tuska w wyborach - a dziś udają świętych patriotów" – napisał na Facebooku. Jak dodał, w jego ocenie, słowa Kornela Morawieckiego zostały zmanipulowane. "Nigdzie nie powiedział, o przyjmowaniu niebezpiecznych islamskich imigrantów. A ja zawsze w tej sprawie stałem po stronie Polaków i polskiego rządu. Kończąc: nigdy nie będzie naszej zgody na siłowe narzucenie nam tysięcy islamskich imigrantów" – skwitował.

A jeśli zmanipulowane nie były...

Jego tłumaczenia spotkały się z ostrą krytyką polityków, z którymi nie tak dawno było mu po drodze. "Pośle Andruszkiewicz.... A jeśli zmanipulowanie nie zostały, to co Pan poseł zamierza uczynić w ramach ich oprotestowania? I co Pan Poseł zamierza uczynić w kwestii przekonania rządu RP do poparcia leżącego od ponad roku w zamrażarce sejmowej projektu K'15 o penalizacji propagowania banderyzmu na terenie RP? – zapytał Paweł Kukiz. "Pan Poseł tak blisko rządu, że z pewnością ugra coś dla "biało-czerwonej drużyny" – dodał.

Z pozycji narodowych na pozycję petenta rządzącej centroprawicy

Słów krytyki nie szczędził także Robert Winnicki. Prezes Ruchu Narodowego stwierdził, że Andruszkiewicz doskonale wie, że Morawiecki "powiedział to co powiedział i nie ma tu mowy o żadnej manipulacji". "Poseł Andruszkiewicz nie jest dzieckiem tylko człowiekiem siedzącym w polityce od wielu lat. Dołączając do koła tworzonego przez Kornela o jego poglądach na rozmaite sprawy (imigranci, aborcja, UE) a sprzecznych ze światopoglądem narodowym wiedział od dawna. Dlatego to co pisze jest po prostu jedną, wielką ściemą" – ocenił poseł.

Winnicki podkreślił, że można w dwa lata po kilka razy zmieniać barwy i wpinki w klapie marynarki, że można też z pozycji narodowych przejść na pozycje petenta i najgorliwszego potakiwacza rządzącej centroprawicy i można nawet głosić pospolite kłamstwa. "Wszystko już tyle razy odbywało się w naszym życiu, za przeproszeniem, publicznym. Tylko nie należy wtedy mielić na prawo i lewo o patriotyzmie, honorze, uczciwości, standardach, nowej jakości w polityce. To ludziom na pewnym poziomie po prostu nie przystoi" – skwitował.